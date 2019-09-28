شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يحذر: روبوتات السوشيال ميديا أول اختراق حقيقى للذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحذر عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك صاحب شركتى SpaceX وتسلا، من الروبوتات أو الحسابات التى تستخدم بها الذكاء الاصطناعى للمحادثات الروبوتية، حيث يعد ذلك أول اختراق لأنظمة الذكاء الاصطناعى يؤدى إلى تحكمها فينا، ومحاولتها التلاعب بالوسائط الاجتماعية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أصدر إيلون ماسك تحذيره الذى دائما ما يردده عن نظام الذكاء الاصطناعى، فهذه ليست المرة الأولى بشأن مخاوفه، حيث شارك ماسك بتغريدتين ذكروا أنه لن يمر وقت طويل حتى يتعامل الذكاء الاصطناعي المتقدم وحده مع وسائل التواصل الاجتماعى.



تغريدات ايلون ماسك

ولقد كان ماسك دائما ناقدًا للسماح لهذه التكنولوجيا بالتقدم دون رادع، ووصفها بأنها "خطر أساسي على وجود الحضارة الإنسانية".

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و توقع الملياردير أن هناك فرصة للنجاح من 5 إلى 10 % لجعل الذكاء الاصطناعي آمنًا، ولكن يحذر فى تغيرداته الآن أن مجموعات البوتات المجهولة تستحق الدراسة حول ما إذا كانت تتطور بسرعة.

ويشير ماسك إلى أن جيوش الروبوتات قد تجعل حسابات الروبوت أكثر إقناعًا أو فعالية، ولا يقتصر الأمر على الذكاء الاصطناعى الذي ينتقده دائما، فهو قلق بشأن استحواذ الروبوت.

وكان قد شدد على أنه يجب أن يكون لدى الحكومات فهم أفضل للتطور السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من أجل فهم المخاطر بالكامل، مضيفا "عادةً ما يتم وضع اللوائح عندما تحدث مجموعة من الأشياء السيئة، وهناك احتجاج شعبي، وبعد سنوات عديدة سيتم إنشاء وكالة تنظيمية لتنظيم تلك الصناعة".