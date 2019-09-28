شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف موعد قمر سبتمبر الجديد والكواكب المرئية فى السماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم موعد قمر شهر سبتمبر الجديد والكواكب التى ستكون مرئية فى ذلك الوقت فى السماء من الأرض، هذا ما يكشف عنه خبراء الفلك، فلقد حددوا يوم السبت الموافق 28 سبتمبر يوما لهذا القمر الذى سيحدث عند الوصول لأقرب نقطة إلى الأرض في مداره.

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، يحدث القمر الجديد عندما يكون القمر مباشرة بين الشمس والأرض، وذلك كل 29.5 يوم تقريبًا حيث تشترك الهيئتان في نفس خط الطول السماوى، وهو محاذاة تسمى أيضًا بالتزامن.

ونظرًا لأن الجانب المضاء بنور القمر يواجه الأرض، فإن الأقمار الجديدة غير مرئية للمراقبين من الأرض.

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بعد يوم واحد من القمر الجديد، سيرتفع القمر وعطارد متزامنين مع بعضهما وبسبب قربهما من الشمس، سيكون من المستحيل ملاحظتهما بأمان، ولكن عندما تغرب الشمس، سيكون عطارد 11.8 درجة فوق الأفق، وسيكون القمر على ارتفاع 13.5 درجة.

ويمثل هلال القمر الرقيق الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا تحدًيا للمراقبين الفلكيين، وستستغرق السماء بعض الوقت لتتحول إلى اللون الداكن بما يكفي لرؤية عطارد.

وسيكون من الصعب رؤية كوكب الزهرة في وهج الشمس، إما في ليلة القمر الجديد أو في الأيام التالية، سيصل الكوكب بالتزامن العالي، أو النقطة الموجودة على الجانب الآخر من الشمس من الأرض، ومع تقدم الخريف، سيصبح الكوكب أكثر وضوحًا باعتباره "نجم المساء".

وعند الانتقال إلى أبعد من ذلك في النظام الشمسي، سيكون المريخ في كوكبة العذراء مرئيًا في الساعات الأولى من صباح يوم 28 سبتمبر.