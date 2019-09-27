كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيسبوك تختبر إخفاء عدد الإعجابات من المنشورات

متابعة-سنيار: يبدو أن شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تختبر إخفاء عدد الإعجابات من المنشورات، وذلك بالتزامن مع اختبار ذلك في خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام التابعة لها في 7 دول.

وقال متحدث باسم الشركة لـ TechCrunch إن هذا “اختبار محدود”، بهدف جمع التعليقات “لفهم ما إذا كان هذا التغيير سيحسن تجارب الناس”.

الطريقة التي يتم بها تنفيذ الاختبار حاليا، مثل تعداد ردود الفعل ومشاهدة الفيديو لم تختف تماما، فهي خاصة للجميع باستثناء مؤلف المنشور، ولا يزال بإمكان المستخدمين الآخرين معرفة من أعجب أو رد على منشور.

وقال موقع (تك كرنتش) المعني بشؤون التقنية أنه لا يوجد جدول زمني لمزيد من الاختبارات في الوقت الحالي ، ولكن إذا ثبت نجاح الاختبار ، فقد يتم طرح “الخفية” مثل التهم إلى مناطق أخرى أو حتى على المستوى العالمي.

ونشرت “وونج” التي لها تاريخ في استباق اكتشاف المزايا في عدد من التطبيقات، مثل: تويتر، وإنستاجرام، قبل إطلاقها لعموم المستخدمين – لقطات شاشة للاختبار الجديد، إذ يظهر أسفل المنشور اسم أحد الأصدقاء الذي أُعجبوا بالمنشور ثم كلمة “آخرين”، وذلك على غرار إنستاجرام. ولكن عدد التعليقات والمشاركات لا يزال ظاهرا.

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ةأضاف ذات الموقع، إن وونج رأت الميزة في تطبيق فيسبوك على نظام أندرويد، وعند سؤال فيسبوك، أكدت الشركة للموقع أنها تدرس اختبار إزالة عدد الإعجابات، ولكنها لم تبدأ اختبارها مع المستخدمين.

وذكر الموقع أن فيسبوك رفضت الإفصاح عن نتائج اختبار هذا التغيير في تطبيق إنستاجرام، الذي بدأته في شهر نيسان/ أبريل الماضي في كندا، ثم أضافت 6 دول أخرى: البرازيل، وأستراليا، ونيوزيلندا، وإيطاليا، وإيرلندا، واليابان إلى الاختبار في شهر تموز/ يوليو الماضي.

ويُعتقد أن إخفاء عدد الإعجابات يمكن أن يقلل من عقلية التقليد، حيث يعجب الأشخاص ببعض المنشورات ليس حبا بها؛ بل لأنها حصلت على عدد كبير من الإعجابات.