كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| إطلاق هاتف سامسونج القابل للطي “Galaxy Fold” بسعر 2000 دولار

متابعة-سنيار: تم إطلاق هاتف سامسونج القابل للطي الذي طال انتظاره في الولايات المتحدة اليوم الجمعة بعد التأخيرات الناجمة عن أعطال الشاشة.

يمكن لمستخدمي Android شراء Galaxy Fold من مجموعة مختارة من متاجر Samsung و Best Buy Stores وبعض مواقع AT&T.

يتم تضمين دليل مفصل عن “تعليمات الرعاية” ينصح المستهلكين بالابتعاد عن الأشياء، وعدم استخدام “الضغط المفرط” وعدم تعريض الطية للسوائل أو الجزيئات الصغيرة.

يشتمل Galaxy Fold على شاشة AMOLED مقاس 7.3 بوصة مصممة بمواد بوليمر ذات طبقات من أجل المرونة – وهي أكبر شاشة هاتف ذكي لـ Galaxy حتى الآن.

الهاتف مزود بست كاميرات احترافية ويمكن استخدام شاشة عرض إنفينيتي فليكس كشاشة عرض فيديو ضخمة.

يمكن للمستخدمين الاستمتاع بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 غيغابايت للألعاب على البث المباشر، وهي مزودة بسعة 512 جيجابايت للتطبيقات والوسائط الأخرى.

كان الجهاز من أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم سيصل إلى السوق الأمريكية في أبريل، ولكنه كان يعاني من عيوب لا تعد ولا تحصى.

في اختبار أولي، شهد Galaxy Fold من Samsung العديد من المشكلات المتعلقة بالشاشة، وهي مشاكل لم تظهر إلا بعد أن أرسلت الشركة الأجهزة إلى العديد من الصحفيين التقنيين.

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تأخر إطلاق الهاتف بسبب عيوب الشاشة وقد استغرق إصلاح المشكلة عدة أشهر.

سيكلف الهاتف حوالي 2.4 مليون وون (1980 دولارا) للمشترين الكوريين الجنوبيين (2،000 دولار في الولايات المتحدة).

ورغم المشاكل التي واجهتها شركة Samsung في جهاز Galaxy Fold الشهير، إلا أنها تستعد لإطلاق المزيد من الأجهزة القابلة للطي الجديدة.

ووفقًا لمصادر مجهولة نقلت في تقرير من بلومبرج، فإن الشركة تقوم بالفعل بتصميم هاتف ثان قابل للطي، يمكنه التحول إلى “مربع مضغوط”.

وبحسب ما ورد، سيكون للجهاز شاشة داخلية بحجم 6.7 بوصة ستتحول إلى مربع صغير بدرجة تكفي للانزلاق في جيب المرء واستحضار تصميم “صدفي” عتيق شاع في عصر الهواتف القابلة للطي.

وبحسب ما ورد، سيحتوي الجهاز الناشئ على مجموعة من الكاميرات على كل من الأمام والخلف، بما في ذلك عدسة أمامية مثقوبة بأسلوب ثقب مشابه للعدسة التي تظهر في أحدث إضافة لجهاز Galaxy Note.

ستكون هناك أيضا كاميرتان متجاورتان للخلف تتمتعان بوظيفة مختلفة اعتمادا على كيفية وضع الهاتف.