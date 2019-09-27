هواوي: بدأنا الإنتاج الشامل لمحطات 5G بدون مكونات أمريكية

قالت شركة هواوي: إنها بدأت بالفعل في إنشاء المحطات الأساسية لشبكات الجيل الخامس 5G بدون مكونات الولايات المتحدة، وأكدت أن الإنتاج الإجمالي لمحطات 5G الأساسية قد يتضاعف أكثر في العام المقبل مع تبني المزيد من الدول للتقنية.

وصرح المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة (رن جنغفي) في منتدى عُقد يوم الخميس بأن الشركة ستبدأ الإنتاج الشامل لمحطات خاصة بالجيل الخامس خالية من المكونات الأمريكية الشهر المقبل.

وأضاف رن: “لقد أجرينا الاختبار في شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر، واعتبارًا من تشرين الأول/ أكتوبر سنبدأ الإنتاج الشامل”، مضيفًا أنه سيبدأ في البداية في إنتاج 5000 محطة أساسية للجيل الخامس خالية من المكونات في الشهر.

ومن المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي في العام المقبل إلى 1.5 مليون وحدة، مقارنة بـ 600,000 وحدة المقدرة لهذا العام والتي تشمل تلك المصنوعة من مكونات أمريكية وتلك الخالية من المكونات الأمريكية.

وكانت حكومة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) قد أضافت هواوي – التي تُعد أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات في العالم – على قائمتها السوداء التجارية منذ شهر أيار/ مايو الماضي بسبب مخاوف من أن بكين قد تستخدم معداتها للتجسس. وقد نفت شركة هواوي مرارًا وتكرارًا هذه المزاعم؛ ولكنها اتخذت خطوات لتقليل التأثير.

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وأسفرت العقوبات عن فقدان الشركة الصينية الوصول إلى التقنيات المهمة التي تنتجها الشركات الأمريكية، كما أن هاتفها الذكي الأحدث (ميت 30 برو) Mate 30 Pro حُرم من خدمات وتطبيقات جوجل.

وقال (ويل تشانج) – رئيس الإستراتيجيات لدى شركة هواوي – لوكالة رويترز: إن أداء المحطات الأساسية الخالية من الولايات المتحدة “لم يكن أسوأ”؛ وأن الشركة “كانت لديها مفاجآت إيجابية”. ورفض تقديم تفاصيل.

وقال رن: إن هواوي لا تزال ترغب في استخدام المكونات الأمريكية إن أمكن ذلك؛ لأن الشركة لديها “علاقات عاطفية” مع الموردين الأمريكيين منذ مدة طويلة. وكان رن قد قال في وقت سابق من الشهر الحالي: إنه مستعد لبيع تقنية الجيل الخامس الخاصة بالشركة، بما في ذلك براءات الاختراع والرموز والمخططات والإرشادات الإنتاجية، للشركات الغربية مقابل رسوم لمرة واحدة.

وذهب يوم الخميس إلى ما هو أبعد من ذلك، قائلاً: إن شركة هواوي مستعدة لترخيص تقنية الجيل الخامس لشركة أمريكية، فهو لا يخشى من أن ينافسه أحد من خلال إتاحة تقنية هواوي للمنافسين.

وكانت شركة هواوي – التي تعد ثاني أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم – قد قالت: إن الحظر الأمريكي قد يؤدي إلى انخفاض إيراداتها من الهواتف الذكية بنحو 10 مليارات دولار خلال عام 2019.