سامسونج تعلن عن هاتف Galaxy A70s

أعلنت شركة سامسونج اليوم الجمعة عن هاتفها الذكي الأحدث (جالاكسي أي70إس) Galaxy A70s، الذي يأتي ببعض التحسينات مقارنة بهاتف (جالاكسي أي70)، بما في ذلك الكاميرا، والبطارية.

ويقدم هاتف (جالاكسي أي70إس) الجديد شاشة من نوع SuperAMOLED بقياس 6.7 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل، وفي الشاشة نتوء يضم الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

ويحتوي الهاتف على معالج ثماني النوى من نوع (كوالكوم سنابدراجون 675)، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، كما يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويمتاز هاتف (جالاكسي أي70إس) بأنه يقدم ثلاث كاميرات خلفية بدقة 64 جيجابايت للرئيسية التي تأتي مع فتحة عدسة f/1.8، وكاميرا ثانية بدقة 5 ميجابكسل، وثالثة بدقة 8 ميجابكسل للتصوير العريض بزاوية 123 درجة. وتمتاز الكاميرا الرئيسية بأنها تدعم الوضع الليلي، وبالقدرة على التصوير بدقة 4K.

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ومن المواصفات التي يختلف فيها (جالاكسي أي70إس) عن (جالاكسي أي70) بأن بطاريته تأتي بسعة 4,500 ميلي أمبير/ ساعة، وتدعم الشحن السريع باستطاعة 25 واط، كما يمتاز الهاتف بأن حساس البصمة ضمن الشاشة.

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وتعتزم سامسونج طرح الهاتف في البداية في الهند بثلاثة ألوان: الأحمر، والأسود، والأبيض، وذلك بسعر يعادل 410 دولارات أمريكية لنسخة 6 جيجابايت / 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 440 دولارًا أمريكيًا لنسخة 8 جيجابايت / 128 جيجابايت. هذا؛ ولا معلومات عن موعد طرح في الأسواق العالمية.