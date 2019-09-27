تكنولوجيا: محكمة إسبانية: إقالة محاسبة لإحلال روبوت بموقعها الوظيفى قرار تعسفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر القضاء الإسبانى إن إقالة محاسبة فى فندق في جزر الكناري "لأسباب تقنية" ليحل مكانها برنامج معلوماتى بمثابة قرار تعسفى.
ورأت المحكمة العمالية في لاس بالماس أن "فسخ عقد موظفة في شركة سياحة عالمية ، إثر طردها بعدما عملت موظفة مدة 13 عاما ليحل مكانها برنامج معلوماتي تعسفى.
وقال القاضي إن "الميكنة من خلال استخدام البوت أو الروبوتات بحجة خفض التكلفة فقط يقلص من حق العمل، لزيادة حرية الشركة".
وقرر القاضي أن على الفندق "إعادة توظيف العاملة في الأيام الخمسة التي تلي الحكم" أو رفع تعويضها ليزيد عن 28 ألف يورو.
ويمكن استئناف الحكم الذي صدر في حق الفندق التابع لمجموعة "لوبيسا" في جزيرة الكناري الكبرى، التي تضم "أكثر من أربعة آلاف موظف" على ما جاء على موقعها الإلكتروني.
وكانت الموظفة تلقت في مارس الماضي رسالة إقالة "لأسباب تقنية".
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