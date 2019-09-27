Nokia تخطط للتوسع إلى فئة جديدة من المنتجات الإستهلاكية بعد صفقة ترخيص جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد رأينا العلامة التجارية Nokia على الهواتف الذكية والساعات الذكية، ولكن الشركة تريد الآن توسيع وجودها. لقد وقعت عقدًا مع Global Icons، وهي شركة مغامرة في مجال الترخيص، مما سيساعد Nokia على توسيع نطاق المنتجات التي تحمل علامتها التجارية لتشمل أكثر من مجرد الهواتف الذكية.

حاليًا، تملك شركة HMD Global Oy الحق في البحث والتطوير وبيع وتسويق أجهزتها تحت العلامة التجارية Nokia. شركة Withings هي الشركة التي إستحوذت عليها شركة Nokia أولاً، ولكن في نهاية المطاف، تحطمت العلاقة وأصبحت Withings تعمل الآن بمفردها. وجدير بالذكر أن تكنولوجيا الصوت OZO Audio أصبحت الآن جزءًا من قسم AV في شركة Oppo.

Nokia هي شركة رائدة في مجال الإتصالات السلكية واللاسلكية، فهي تعمل على تكنولوجيات 4G و 5G، ومع الإنتشار المتزايد لشبكات الجيل الخامس 5G، فقد نرى طائرات بدون طيار وغيرها من التقنيات والإبتكارات الإستهلاكية.

وبخصوص هذا الموضوع، صرح العضو المنتدب في الفرع الأوروبي لشركة Global Icons، السيد David Williams بالقول : ” سنسمح بجلب تجارب المنتجات التي تحمل العلامة التجارية Nokia “، لذلك نحن ننتظر لنرى ما تفكر فيه الشركتان.