شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى عيد ميلاد جوجل.. كيف بدأ محرك البحث وكم مرة غير يوم احتفاله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل جوجل بعيد ميلاده الـ21 مع رسومات جديدة لشعار مبتكر له، حيث إن محرك البحث الأكثر شعبية يمر عليه 21 عاما من عمليات البحث عالميا، ومع ذلك هناك الكثيرين ليس لديهم علم بكيفية إنطلاق جوجل وبدايته.
وفقا لما ذكرته صحيفة "الانبدندنت" البريطانية، تم تأسيس محرك البحث في سبتمبر عام 1998 من جانب اثنين من طلاب الدكتوراه، وهما لاري بيج وسيرجي برين بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا.
جوجل.. من أين جاءت تسميته
أما عن تسميته، فبعد تطوير خوارزمية بحث تُعرف باسم "Backrub" قبل عامين من تسميته جوجل، اختار المؤسسين هذا الاسم لمشروعهما الجديد لأنه استعاد كلمة "googol"، وهو مصطلح رياضي يفيد المعنى اللامحدود للبيانات على المحرك.
وكان الهدف من نشأته هو تنظيم معلومات العالم وجعلها في متناول الجميع ومفيدة، وعلى الرغم من أن محرك البحث المتنافس واجه كيانات كبيرة مثل Yahoo و Ask Jeeves فى ذلك الوقت، إلا أنه استطاع أن ينمو ويصبح الموقع الأكثر شعبية في العالم، حيث يتم إجراء أكثر من 63000 عملية بحث كل ثانية.
عيد ميلاد جوجل يتغير4 مرات
كما أنه قد تغير تاريخ عيد ميلاد جوجل على مر السنين دون توضيح كثير رغم غرابة الموقف، لكن الشركة قدمت أوراق التأسيس فعليًا في 4 سبتمبر 1998، على الرغم من أنها لم تستخدم هذا التاريخ مطلقًا في عيد ميلادها، فقد كان يوم 7 سبتمبر ولكنها منذ عام 2005، احتفلت بعيد ميلادها في 8 سبتمبر ثم 26 سبتمبر، ومؤخرا 27 سبتمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: فى عيد ميلاد جوجل.. كيف بدأ محرك البحث وكم مرة غير يوم احتفاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.