سامسونج بدأت بتلقي الحجوزات على Galaxy Fold في الإمارات العربية المتحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج فعلاً ببيع النسخة المعادة التصميم من الهاتف Galaxy Fold في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وفي العديد من الأسواق الأوروبية الأخرى، والآن تستعد شركة سامسونج لتوسيع قائمة الدول لتشمل الهند وأستراليا والإمارات العربية المتحدة. في السابق، أكدت لنا شركة سامسونج أنها ستقوم بإطلاق الهاتف Galaxy Fold في الهند في أوائل شهر أكتوبر المقبل، بينما لا يزال موعد الإطلاق في أستراليا والإمارات العربية المتحدة غير معروف.

يمكن لأولئك الذين يرغبون في حجز أول هاتف قابل للطي من شركة سامسونج إدخال بياناتهم على الموقع الرسمي للشركة، وستتأكد سامسونج من إخبارهم عندما يُصبح الهاتف Galaxy Fold متاحًا للشراء.

كما هو الحال مع عمليات الإطلاق الأخرى للهاتف Galaxy Fold، فسوف تكون الكميات المعروضة للبيع محدودة وسيكون العملاء الراغبين إستلام أجهزتهم في المتجر. ستزود شركة سامسونج جميع المشترين بخدمة Galaxy Fold Premier التي توفر للمستخدمين دعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بحيث ستجيب على جميع الأسئلة وستوفر الدعم المطلوب.