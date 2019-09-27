شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. آخر بيانات تصل للأرض من أول مستكشف للمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجمع كوكبى الأرض والمريخ تاريخ طويل من محاولات جمع البيانات حول هذا الكوكب الذى قد يكون صالحا للحياة قريبا، حيث إنه فى ذات اليوم الموافق 27 سبتمبر ولكن من عام 1997، كانت آخر عملية إرسالة بيانات من مهمة مستكشف المريخ التابع لناسا إلى الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، تتألف مهمة مستكشف المريخ من مركبة الهبوط الاستكشافية التى تسمى Sojourner، ومحطة أساسية ملحقة به.

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واستمرت المهمة حوالى ثلاثة أشهر والتى كان مفترض لها فى البداية شهر واحد، ولكن بعد كل هذه المدة بدأت بطارية المحطة الأساسية في الفشل، وحاولت ناسا إعادة تأسيس الاتصال مع المهمة لمدة خمسة أشهر أخرى قبل التخلي عنها وتأكيد أنها اكتملت.

وجدير بالذكر أن ناسا أطلقت مهمة الاستكشاف في 4 ديسمبر 1996، وكان الوصول للكوكب الأحمر وهبوط المركبة في 4 يوليو 1997، واستمرت إلى تاريخ 27 سبتمبر فى أداء عملها، ومنذ ذلك الحين أرسلت ناسا مركبات أخرى مثل كيوريوسيتى وحاليا تخطط لإطلاق مستكشف 2020 قريبا.