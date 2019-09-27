شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يحتفل بعيد ميلاده الحادى والعشرين فى أوروبا بخصومات تبلغ 21% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل شركة جوجل بالذكرى الحادية والعشرين لتأسيسها من خلال تقديم خصومات بنسبة 21% على جميع الأجهزة بأوروبا، سواء كان على هواتفها مكبر صوت Google Home أو خدمة Chromecast أو أي منتج من منتجات جوجل الأخرى.
ووفقًا لما ذكره موقع "engadget" فإنه لكى تقم بتفيعل النسبة المذكورة على منتجاتك من جوجل والحصول على هذه الخصومات تحتاج فقط إلى إدخال الكود B-GOOGLE21 لتسجيل الدخول (في المملكة المتحدة) ولكن لاحظ أن هناك بعض القيود.
يتم استبعاد الطلبات المسبقة من Stadia عبر أوروبا، وفي فرنسا ولا يشمل الأمر هاتف Pixel 3a، ولاحظ أن الكود قد يختلف لكل بلد، كما يجب أن يكون لديك عنوان في بلد الشراء لتسجيله.
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