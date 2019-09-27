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تكنولوجيا: جوجل يحتفل بعيد ميلاده الحادى والعشرين فى أوروبا بخصومات تبلغ 21%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل شركة جوجل بالذكرى الحادية والعشرين لتأسيسها من خلال تقديم خصومات بنسبة 21% على جميع الأجهزة بأوروبا، سواء كان على هواتفها مكبر صوت Google Home أو خدمة Chromecast  أو أي منتج من منتجات جوجل الأخرى.

ووفقًا لما ذكره موقع "engadget" فإنه لكى تقم بتفيعل النسبة المذكورة على منتجاتك من جوجل والحصول على هذه الخصومات تحتاج فقط إلى إدخال الكود B-GOOGLE21 لتسجيل الدخول (في المملكة المتحدة) ولكن لاحظ أن هناك بعض القيود.

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يتم استبعاد الطلبات المسبقة من Stadia عبر أوروبا، وفي فرنسا ولا يشمل الأمر هاتف  Pixel 3a، ولاحظ أن الكود قد يختلف لكل بلد، كما يجب أن يكون لديك عنوان في بلد الشراء لتسجيله.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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