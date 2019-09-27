الهاتف Huawei Mate X 2 قد يأتي مع قلم إلكتروني، وفقا لبراءة إختراع جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف القابل للطي Huawei Mate X في وقت سابق من هذا العام. تخطط شركة Huawei لإطلاق هذا الهاتف في شهر أكتوبر المقبل، لذا فإن قسم البحث والتطوير في الشركة الصينية يحول إهتمامه الآن إلى خليفته.

قامت شركة Huawei بتسجيل براءة إختراع جديدة لدى مكتب براءات الإختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية. براءة الإختراع هذه تعرض لنا هاتف ذكي قابل للطي مماثل للهاتف Huawei Mate X، ولكن مع حجرة لقلم إلكتروني مسطح.

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ووفقا للرسومات التخطيطية والرسومات الحاسوبية التي تم إعدادها من قبل موقع LetsGoDigital، فسوف يتم صقل الجهاز الجديد بإستخدام كاميرا أرق وبطارية أنحف. ومن المثير للإهتمام أن هذا الهاتف مصمم ليتم وضع القلم الإلكتروني في الفتحة التي تستضيف حاليًا منفذ USB Type-C، مما يعني أنه سيتعين على شركة Huawei تغيير مكان هذا الأخير.

قد تكون شركة Huawei قد قامت بتسجيل براءة الإختراع هذه لحماية التصميم من النسخ من قبل الشركات الأخرى التي ترغب في الدخول إلى سوق الهواتف الذكية القابلة للطي. ومع ذلك، فإن إمتلاك القلم ليس بالأمر الجديد على شركة Huawei، فهي توفر فعلاً القلم M-Pen للعديد من الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، بما في ذلك Huawei Mate 20X.