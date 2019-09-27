شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول بث مباشر بين محمد بن راشد وهزاع المنصوري..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، على نجاحه في الوصول إلى محطة الفضاء الدولية، مشيراً إلى أن شعب الإمارات يفتخر بما حققه هزاع.



وأبلغ رائدَ الفضاء، تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة هذا الإنجاز.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أول جلسة بث مباشر مع هزاع من محطة الفضاء الدولية، إن هذه اللحظة تجسد تحقق طموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،حيث كان يدعو رواد الفضاء إلى أبوظبي للحديث معهم حول الفضاء.

وأكد أن طوابير من الشباب والبنات سيتبعون مسيرة أول رائد فضاء إماراتي، ويمرون بالامتحانات نفسها التي مر بها، مضيفاً : أنا وأخي محمد بن زايد لا نعترف بالمستحيل، كلمة المستحيل لا وجود لها أمام قوة إرادة الإنسان.

وتتواصل الآن فعاليات أول جلسة بث مباشر من الفضاء مع هزاع المنصوري من مركز محمد بن راشد للفضاء.









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