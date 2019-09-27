شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: انخفاض مبيعات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 3.2٪ في عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن المبيعات العالمية للهواتف الذكية ستنخفض بنسبة 3.2 % هذا العام، وهو أسوأ انخفاض تشهده الفئة، وذلك فقًا لتوقعات جارتنر، فيما قال "رانجيت اتوال" كبير مديري الابحاث في شركة جارتنر في بيان "هذا يرجع الى امتلاك المستهلكين هواتفهم لفترة أطول في ضوء الجاذبية المحدودة للتكنولوجيا الجديدة."

وبحسب موقع TOI الهندى، فتقدر الدراسة أن حصة الهواتف ذات اتصالات 5G ستزداد من 10% في عام 2020 إلى 56% بحلول عام 2023، فيما سيبحث اللاعبين الرئيسيين في سوق الهواتف المحمولة عن تقنية اتصال الجيل الخامس لتعزيز الاستعاضة عن هواتف 4G الحالية".

ومع ذلك، فإن سوق الهواتف الذكية سيعود إلى طريق النمو بنسبة 2.9 % في عام 2020، وقال أتوال: "لضمان زيادة مبيعات الهواتف الذكية مرة أخرى، بدأ مزودو خدمات الهاتف المحمول في التركيز على مميزات أداء شبكة الجيل الخامس (5G) ، مثل السرعات وتوافر الشبكة المحسن والأمن المحسن"، وأضاف "بمجرد قيام مقدمي الخدمة بمواءمة مطالبات الأداء المبكرة الخاصة بشركة 5G مع الخطط الملموسة ، نتوقع أن نرى حسابات هواتف 5G لأكثر من نصف مبيعات الهواتف في عام 2023".

ونتيجة لتأثير شبكات الـ 5G ، من المتوقع أن يعود سوق الهواتف الذكية إلى النمو بنسبة 2.9 % في عام 2020 "، وستنخفض شحنات الأجهزة على مستوى العالم - أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة - بنسبة 3.7 % ، وفقًا لآخر توقعات من Gartner.