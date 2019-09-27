شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فنلندا تبتكر حريرا مصنوعا من شبكة العنكبوت لحل مشكلة البلاستيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخدم العلماء في جامعة "آلتو" الفنلندية سليلوز البتولا العادي لإعداد مادة اختبارية يمكن أن تحل محل المواد البلاستيكية، حيث أضافوا إلى أنسجة السليلوز متناهية الصغر أنسجة حرير شبكة العنكبوت لتتكون مصفوفة لينة تحولت بعد تجمدها إلى مادة ممتازة تتفوق مواصفاتها على مواصفات غالبية المواد الطبيعية والاصطناعية.

ومن المميزات المهمة لتلك المادة قدرتها على التحلل بيولوجيا وعدم احتوائها على البترول، فهي لا تخلف أي آثار في البيئة بعد تحللها ولا تلحق أضرارا بها.

Advertisements

ونظرا إلى أن حرير شبكة العنكبوت لا يمكن إنتاجه صناعيا بكميات كبيرة، فاستنسخ العلماء مادة مثيلة له بناءً على الحمض النووي.

وقال البروفيسور في الجامعة، آلتو ماركوس لندر، "يمكننا استنساخ حرير شبكة العنكبوت بسهولة ونستخدم مادة جديدة لإنتاج خلايا بروتين الحرير التي لا تختلف مكوناته عن الخلايا المكتشفة في أنسجة شبكة العنكبوت.