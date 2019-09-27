Xiaomi تعمل على أول هاتف يوفر إمكانية تسجيل فيديوهات 8K بمعدل 30 إطار في الثانية

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع XDA Developers، فيبدو أن شركة Xiaomi تعمل على هاتف ذكي جديد يوفر إمكانية تسجيل الفيديوهات بدقة 8K وبمعدل 30 إطار في الثانية. تم العثور على المعلومات التي تشير إلى ذلك في الشفرة المصدرية لتطبيق الكاميرا في روم MIUI 11، ولكن الشيء المثير للإهتمام هو أنه لا يوجد هاتف لدى شركة Xiaomi حاليًا يمكنه تصوير الفيديوهات بدقة 8K. حتى الهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا والذي يضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل يوفر إمكانية تسجيل الفيديوهات بدقة 6K وبمعدل 30 إطار في الثانية.

حاليًا، المعالجات Exynos 9820 و Exynos 9825 من شركة سامسونج هي الوحيدة التي تدعم تسجيل الفيديوهات بدقة 8K وبمعدل 30 إطار في الثانية، لذا يبدو أن هاتف Xiaomi القادم سيأتي مع المعالج الرائد المقبل لشركة كوالكوم.

الهاتف الوحيد في السوق الذي يمكنه حاليًا تسجيل الفيديوهات بدقة 8K هو الهاتف Nubia Red Magic 3 من شركة ZTE، ولكنه يدعم تصوير فيديوهات 8K بمعدل 15 إطار في الثانية فقط. يبدو أن شركة Xiaomi ستواصل تعاونها مع شركة سامسونج في الجزء المتعلق بالكاميرا مستقبلاً ونحن نتطلع بالتأكيد إلى المنتج النهائي.