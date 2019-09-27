الهاتف Huawei Mate 30 Pro يتسيد القائمة ويصبح صاحب أفضل كاميرا للهواتف الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - صعد الهاتف Huawei Mate 30 Pro إلى قمة تصنيف DxOMark لكاميرات الهواتف الذكية، متغلبًا على الهاتف +Galaxy Note 10 بـ 4 نقاط في النتيجة الإجمالية. في إختبار الصور الثابتة نجح الهاتف Huawei Mate 30 Pro في حصد 131 نقطة، وهي أعلى نقطة يحصدها أي هاتف ذكي على الإطلاق.

خضع الهاتف Huawei Mate 30 Pro لعملية المراجعة الجديدة، والتي تتضمن إختبارات للكاميرا الواسعة الزاوية والوضع الليلي في الهاتف. نجح الهاتف Huawei Mate 30 Pro في إجتياز الإختبار الليلي بالعلامة الكاملة محققًا النتيجة الأعلى على الإطلاق. الهاتف الرائد الجديد لشركة Huawei، حقق كذلك نتيجة مثيرة للإعجاب على مستوى التقريب، فالكاميرا المقربة لهذا الهاتف قامت بعمل مثير للإعجاب على الرغم من أنها توفر تقريبًا بصريًا قدره 3x بدلاً من 5x الذي رأيناه في الهاتف Huawei P30 Pro.

حصلت الكاميرا الواسعة الزاوية على بعض الإنتقادات بسبب مجال الرؤية الضعيف نسبيًا، ولكن هذا هو الشيء الذي إضطرت شركة Huawei للتضحية به للحصول على صور ذات جودة أفضل وتجنب المشاكل الشائعة مثل الزوايا الناعمة.

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حصل الهاتف Huawei Mate 30 Pro على التقييم 100 نقطة في إختبار إلتقاط الفيديوهات، وهو ما يعني أنه خلف الهاتف +Galaxy Note 10 بنقطة واحدة. تفتقد الكاميرا لتسجيل HDR ولوحظ تجزء الألوان في الفيديوهات. ومع ذلك، بفضل الضبط التلقائي للصورة السريع والدقيق وتثبيت الفيديو، فقد حصل الهاتف Huawei Mate 30 Pro على واحدة من أعلى الدرجات في إختبار تسجيل الفيديوهات.

حصلت الكاميرا الأمامية على 93 نقطة مما يجعلها ضمن الخمسة الكبار جنبًا إلى جنب مع أمثال Huawei P30 Pro و Google Pixel 3. تم تحسين معالج الصور الثابتة إلى حد كبير، وأصبح مستشعر العمق Time Of Flight الجديد يوفر طمسًا أفضل للخلفية، ولكن عدم وجود التركيز التلقائي يضر أداء الكاميرا. نتيجة الهاتف في إختبار الفيديو هو من أثر على نتيجته، ومع ذلك، الكاميرا الأمامية تقتصر على دقة 1080p وتثبيث الصور ليس مثاليًا كذلك.

عمومًا، يمكنكم قراءة المراجعة الكاملة لفريق DxOMark للكاميرا الأمامية والخلفية من هنا وهنا للحصول على المزيد من التفاصيل. أيضًا، لا تفوت الفيديو الخاص بالمراجعة أدناه :