شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطلق قمرا جديدا فى إطار منظومة الإنذار المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت روسيا اليوم الجمعة، قمرا صناعيا عسكريا من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية العسكرية شمال غربى الشطر الأوروبى من البلاد. ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قوله "إن صاروخ "سويوز – 2.1 بى" انطلق إلى الفضاء صباح اليوم يحمل قمرا صناعيا تابعا لوزارة الدفاع الروسية". Advertisements وهذا القمر الذى أطلقته وزارة الدفاع الروسية هو ثالث قمر تابع لمنظومة الإنذار بالهجوم الصاروخى. يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أطلقت فى نوفمبر 2015 القمر الصناعى الأول "كوسموس – 2510" التابع للمنظومة، أما القمر الثانى من هذا النوع فقد أطلقته فى مايو 2017، فيما باشرت المنظومة الروسية الموحدة الحديثة (الأرضية والفضائية) للإنذار بالهجوم الصاروخى أداء مهامها القتالية الاختبارية منذ ديسمبر 2017.

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