شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على غرار انستجرام .. فيس بوك يختبر ميزة إخفاء " عدد اللايك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فيس بوك رسمياً باختبار ميزة إخفاء عدد الإعجابات " اللايك" من منشورات الأشخاص والإعلانات، وذلك في استراليا فقط، إذ أوضح فيس بوك أنه لم يقرر هل ستمتد الميزة إلى أماكن أخرى أم لا.

كشف موقع "engadget" الأمريكي، أنه إذا كنت أحد مستخدمي فيس بوك في أستراليا فإن هذا يعني أنه بينما لا يزال بإمكان أصدقائك وعائلتك الإعجاب وإضافة ردود أفعال الرموز التعبيرية إلى مشاركاتك، لكن لن يتمكنوا من معرفة عدد الأشخاص الآخرين الذين تفاعلوا معها، وينطبق الأمر نفسه إذا كنت تريد معرفة عدد الأشخاص الذين أحبوا منشورًا من شخص تعرفه، ولكن إذا كنت صاحب المنشور فبإمكانك رؤية عدد مرات الإعجابات أو ردود الفعل التي تحصل عليها منشوراتك ولكنها لن تكون علانية للآخرين.

Advertisements

وأشارت الشركة إلى أنها تريد أن تكون تطبيقاتها مكانًا يمكن للناس من خلاله التعبير عن أنفسهم بشكل مريح والتركيز على جودة الصور ومقاطع الفيديو التي يشاركونها بدلاً من مقدار الإعجابات أو ردود الفعل التي يحصلون عليها بشكل منتظم.