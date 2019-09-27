شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول رحلة جوية لصهريج طائرة روسية مطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت طائرة التزويد بالوقود جوا "إيل–78–2" بأول رحلة جوية لها من مطار "جوكوفسكي" في ضواحي موسكو.

وقال المكتب الصحفي لشركة "إيليوشين" الروسية التي تولت تطوير الطائرة إن الصهريج الطائر المطور مزوّد بأجهزة جديدة للقيادة والملاحة والاتصال، فضلا عن منظومة الحماية من صواريخ أرض–جو، وتستخدم في الصهريج الجوي كذلك الأجهزة الحديثة التي تستخدمها حاليا الطائرة المطورة للنقل العسكري من طراز " "إيل – 76 إم دي – 90 آ".

وقال مديرعام الشركة، يوري جرودينين، إن الخبراء من شركة "مياسيشيف" الروسية شاركوا في تطوير الصهريج الطائر.

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يذكرأن طائرة "إيل–78" عبارة عن صهريج طائر تتوفر فيه 3 أجهزة للتزويد بالوقود جوا، ومنها جهازان مثبتان تحت جناحي الطائرة وجهاز واحد مثبت في ذيلها.

وبمقدورهذا الصهريج أن يزود الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية بالوقود في الجو حيث تبلغ سعة خزاناته 126 طنا تتوزع داخل جسم الطائرة وبجناحيها، وفيما يتعلق بالمقاتلات والقاذفات التكتيكية، فيمكن أن يزود الصهريج الطائر طائرتين منها بالوقود جوا في آن واحد.