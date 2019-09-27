OnePlus تدخل رسميًا إلى سوق التلفزيونات مع تلفازها الذكي الأول ” OnePlus TV “

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ فترة طويلة نسبيًا وشركة OnePlus تشوق إلى أنها تعمل على التلفاز الذكي الخاص بها. وبالنظر إلى أن تشكيلة منتجات OnePlus تتألف إلى حد كبير من الهواتف الذكية، فقد كان ذلك مؤشرًا على أن الشركة كانت تتطلع إلى التوسع لما وراء الهواتف الذكية. وبالنسبة لأولئك المتحمسون لهذا التلفاز الذكي من شركة OnePlus، فسوف يكون من دواعي سرورنا أن نخبركم بأن شركة OnePlus قامت اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن تلفازها الذكي الأول على الإطلاق.

قبل الإعلان الرسمي، كانت OnePlus في الواقع تنشر ببطء وبشكل تدريجي معلومات حول هذا التلفاز الذكي، مثل توفره على شاشة QLED بحجم 55 إنش وبدقة 4K HDR. ووفقا لإعلان OnePlus اليوم، فهذا التلفاز الذكي من الشركة الصينية يغطي 120 في المئة من التدرج اللوني NTSC، ويدعم Dolby Vision و +HDR10. سوف يحتوي OnePlus TV أيضًا على المعالج Gamma Color Magic والذي سيساعد في معالجة الصور وعرضها.

OnePlus TV الجديد من شركة OnePlus يأتي مع ثماني مكبرات للصوت بقوة 50W مع العلم بأن أربع من مكبرات الصوت هذه عبارة عن مكبرات صوتية طويلة المدى وتتواجد في الواجهة الأمامية للتلفاز جنبًا إلى جنب مع مكبرات صوتية أمامية أخرى، ومكبرات أخرى موجهة نحو الخلف. لا يمكننا التحدث عن جودة الصوت في التلفاز الذكي الجديد، ولكن يبدو أن الجودة ستكون واعدة. وفيما يخص نظام التشغيل، فهذا التلفاز الذكي الجديد من شركة OnePlus سيعمل بنظام Android TV مع واجهة مستخدم خاصة.

وبالنسبة لأولئك الذين يتساءلون عن السعر، فسوف يكون هناك طرازان للإختيار من بينهما، الأول يُدعى OnePlus TV Q1 والثاني يُدعى OnePlus TV Q1 Pro علمًا أن الطراز الأول يُكلف 987 دولار أمريكي، بينما يُكلف الطراز الثاني 1411 دولار أمريكي. سيتم إطلاق هذا التلفاظ مبدئيًا في الهند، ولكن لا توجد أي معلومات عما إذا كان سيشق طريقه إلى الأسواق العالمية.