شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيكى أول مدينة يابانية تعلن حالة الطوارئ البيئية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مدينة إيكي اليابانية حالة الطوارئ البيئية لتصبح أول مدينة فى اليابان تعلن هذه الحالة، وتنضم لأكثر من ألف حكومة محلية فى أنحاء العالم من أجل مواجهة تغير المناخ.
وذكرت مدينة (إيكى) الواقعة بمقاطعة ناجازاكى فى إعلانها أن الكوارث الطبيعية والظواهر الأخرى الناجمة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض تمثل "تهديدا كبيرا"، وتعهدت بخفض انبعاثاتها من ثانى أكسيد الكربون.
إيكى هى جزيرة يبلغ عدد سكانها 26 ألفا و500 نسمة، وقالت إن قرارها نابع من الأحداث الخاصة بالطقس غير المسبوقة فى البلدية وفى مناطق أخرى.
وكانت المدينة قد تعرضت لأمطار غزيرة تسببت فى أضرار واسعة النطاق ونقص فى المياه، وشجعت حكومة المدينة المواطنين المحليين على إعادة استخدام مواردهم وخفض الفاقد وتعهدت بالتحول الكامل لمصادر الطاقة البديلة والمتجددة بحلول 2050.
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