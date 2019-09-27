شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المملكة المتحدة تعمل على تقنية للتخلص من الفيديوهات العنيفة على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إن العلماء يستخدمون التكنولوجيا لوقف بث الهجمات العنيفة مباشرة على شبكة الإنترنت كجزء من دعوة دولية للحد من التطرف عبر الإنترنت.

ونقلاً عن موقع TechXplore الأمريكي، فإن بريطانيا تعتبر من ضمن ما يقرب من 20 دولة تدعم "نداء كرايستشيرش"، وهو نداء لقادة العالم وشركات التكنولوجيا التى أطلقت بعد مقتل 51 شخصًا فى هجوم أقصى اليمين على مساجد فى مدينة نيوزيلندا فى مارس، ولكن لم تنضم الولايات المتحدة مشيرة إلى مخاوف الخصوصية.

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وتقول الحكومة البريطانية إنها ستمول خبراء علوم البيانات للعمل على خوارزمية لتحسين اكتشاف مقاطع الفيديو العنيفة والضارة، وقال جونسون فى الأمم المتحدة إنه يجب ألا يصبح الإنترنت مكانًا لمشاهدة القتل الجماعي.