شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المملكة المتحدة تعمل على تقنية للتخلص من الفيديوهات العنيفة على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إن العلماء يستخدمون التكنولوجيا لوقف بث الهجمات العنيفة مباشرة على شبكة الإنترنت كجزء من دعوة دولية للحد من التطرف عبر الإنترنت.
ونقلاً عن موقع TechXplore الأمريكي، فإن بريطانيا تعتبر من ضمن ما يقرب من 20 دولة تدعم "نداء كرايستشيرش"، وهو نداء لقادة العالم وشركات التكنولوجيا التى أطلقت بعد مقتل 51 شخصًا فى هجوم أقصى اليمين على مساجد فى مدينة نيوزيلندا فى مارس، ولكن لم تنضم الولايات المتحدة مشيرة إلى مخاوف الخصوصية.
وتقول الحكومة البريطانية إنها ستمول خبراء علوم البيانات للعمل على خوارزمية لتحسين اكتشاف مقاطع الفيديو العنيفة والضارة، وقال جونسون فى الأمم المتحدة إنه يجب ألا يصبح الإنترنت مكانًا لمشاهدة القتل الجماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: المملكة المتحدة تعمل على تقنية للتخلص من الفيديوهات العنيفة على الإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.