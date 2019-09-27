إحذروا ألعاب الفيديو فهي تهدد قلب أطفالكم

حذرت دراسة جديدة إمكانية تسبب ألعاب الفيديو في حدوث مشكلات في القلب لدى بعض الأطفال.
وفقد صبي يبلغ من العمر 10 سنوات، الوعي فجأة بعد فوزه في إحدى ألعاب الحروب، ورغم أنه استعاد وعيه، إلا أنه تعرض في وقت لاحق لأزمة قلبية في المدرسة.
وأشار الباحثون إلى أن كثرة ممارسة ألعاب الفيديو تتسبب في حدوث المشكلات الصحية، خاصة على صعيد القلب.
وقال الدكتور رونالد كانتر، اختصاصي أمراض القلب بمستشفى نيكولاي للأطفال في ميامي: "كل ما يؤدي إلى زيادة مفاجئة في الأدرينالين، يمكنه أن يعرض لخطر الإصابة بمشكلات القلب".
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