هواوي تتخطى العقوبات الاميركية المفروضة عليها وهذا ما ستفعله

وأكد المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"هواوي تكنولوجيز"، رن تشنجفي، أن الشركة ستنتج محطات الجيل الخامس، أي ما يعرف بالـ "5 جي"، من دون مكونات أو معدات أميركية، وتخطط لزيادة الإنتاج في العام المقبل.

لفت تشنجفي، أن طاقتها الإنتاجية ستصل إلى 600 ألف محطة هذا العام، فيما تخطط لإنشاء حوالى 1.5 مليون محطة في العام المقبل.



وأضاف، أن الشركة أجرت اختبارات في آب وأيلول من العام الحالي، مؤكدا انها ستبدأ بالانتاج على نطاق واسع ابتداء من الشهر المقبل.

يشار الى ان الولايات المتحدة الأميركية قد أدرجت "هواوي"، وهي أكبر شركة في العالم لصناعة معدات الاتصالات، في قائمتها التجارية السوداء منذ أيار الماضي، بسبب مخاوف من أن "بكين" قد تستخدم معداتها للتجسس.

يذكر أن العقوبات الأميركية قوضت إمكانية وصول شركة هواوي إلى التقنيات الأساسية الأميركية في التصنيع. كما وأن أحدث إصدار من هواوي هاتف Mate 30الرائد، الذي تم الكشف عنه الأسبوع الماضي في أوروبا، لن يأتي مع Google Mobile Services.

