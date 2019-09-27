ون بلس تكشف عن أول تلفزيون ذكي من تصنيعها

كشفت ون بلس OnePlus رسمياً عن تلفزيونها الذكي الذي طال انتظاره (OnePlus TV)، والذي يمثل أول دخول للشركة الصينية إلى مجال الأجهزة الذكية خارج نطاق الهواتف الذكية، وجاء الإعلان عن التلفزيون خلال حدث الإعلان عن هاتف (OnePlus 7T) الذكي في الهند.

وكانت ون بلس قد أعلنت عن خطط لإطلاق تلفزيون ذكي في شهر سبتمبر من العام الماضي، وطلبت من الجمهور اقتراح أسماء للمنتج النهائي.

وأعلنت الشركة في الشهر الماضي رسميًا عن الاسم الذي ستستخدمه لجهازها الجديد، والذي لم يكن مفاجئًا إلى حد ما، تلفزيون ون بلس (OnePlus TV).

وشوقت الشركة للمنتج الجديد القادم بشكل مستمر في الأسابيع الأخيرة، حيث أكد مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي، بيتر لاو Peter Lau، أنه التلفاز يعمل بواسطة إصدار محسن من منصة (Android TV).

ونشر بيتر لاو لاحقًا صورة لجهاز التحكم عن بعد القابل لإعادة الشحن عبر منفذ (USB Type-C)، بدلًا من استخدام البطاريات التقليدية، والمصنع من الألمنيوم.

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وأطلقت الشركة الواقع مقرها في شنتشن أول هاتف ذكي لها في عام 2014، بينما أصدرت في السنوات الفاصلة 11 جهازًا آخر، بما في ذلك إطلاق (OnePlus 7T) اليوم.

وبالرغم من أن الشركة قد قدمت ملحقات الأجهزة الأخرى، مثل سماعات الأذن؛ وبنوك الطاقة؛ ونظارات الواقع الافتراضي، فإن جهاز (OnePlus TV) يمثل لحظة مهمة للشركة كأول جهاز ذكي ليس بهاتف ذكي.

وتسربت سابقًا العديد من المواصفات الخاصة بجهاز التلفاز، وأكدت ون بلس اليوم معظم الأشياء التي يحتاج المستخدم إلى معرفتها عن التلفزيون.

وقال بيتر لاو في حدث الإعلان: لم نكن نريد إنتاج تلفزيون عادي، بل أردنا أن ننتج تلفزيونًا يلبي أعلى معايير الصناعة كما فعلنا مع الهواتف الذكية، بحيث يعيد (OnePlus TV) إعادة تعريف تجربة التلفزيون الذكي.

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ويحتوي تلفزيون ون بلس على شاشة (4K QLED VA) بقياس 55 إنشًا، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 9:16، ويدعم تقنية (HDR)؛ و (Dolby Vision).

كما يتضمن التلفزيون 3 منافذ (HDMI)؛ وفتحتين (USB)؛ ومنفذ إيثرنت؛ وقدرات بلوتوث 5.0، ويأتي أيضًا مع كروم كاست (Chromecast) مدمج، ومجموعة من التطبيقات المعتادة، مثل نيتفليكس.

ويسمى نظام تشغيل (Android TV) المعدل باسم (Oxygen OS TV)، على غرار نظام التشغيل الذكي الخاص بالشركة.

وعرضت الشركة بعض ميزات (Oxygen OS TV)، مثل كيفية تصميمه للاتصال بهاتفك الذكي عبر (OnePlus Connect)، وهو تطبيق على الهاتف يتيح التنقل في واجهة التلفزيون، بينما يوجد زر مساعد جوجل الذكي مدمج داخل (OnePlus Connect)، مما يتيح فتح التطبيقات أو البحث عن المحتوى عبر الصوت.

ويتيح التكامل مع مساعد أمازون الذكي المسمى أليكسا للمستخدمين تشغيل تلفزيون ون بلس من خلال مكبر الصوت الذكي (Amazon Echo)، كما يتضمن الجهاز خيارًا لخفض مستوى الصوت تلقائيًا عن تلقي مكالمة هاتفية.

ويسمح تطبيق (Oxygen Play) على التلفزيون للمستخدمين البحث عن المحتوى، مثل الأفلام؛ والبرامج التلفزيونية، عبر جميع التطبيقات المثبتة.

ويتوفر تلفزيون ون بلس بنوعين مختلفين بدءًا من 28 سبتمبر، (OnePlus TV Q1)؛ و (OnePlus TV Q1 Pro)، بتكلفة 985 دولارًا و 1400 دولارًا على التوالي.

ويتشابه الجهازان في معظم النواحي، والفرق الوحيد هو أن (OnePlus TV Q1 Pro) لديه مكبر صوت يخرج من الأسفل، ويضم مكبر الصوت هذا، الذي يتميز بقدرة خرج تبلغ 50 وات، ثماني مكبرات صوت، 6 في الواجهة الأمامية، و 2 في الواجهة الخلفية.