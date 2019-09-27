تيسلا تطرح أكبر تحديث برمجي على الإطلاق

أعلنت شركة تصنيع السيارات الكهربائية تيسلا Tesla أنها بدأت بطرح الإصدار 10 من التحديث البرمجي لمالكي (Tesla Model S) و (Tesla Model X) و (Tesla Model 3)، مما يتيح لسياراتها قيادة نفسها في مواقف السيارات.

ووفقًا

Tesla V10.0 just started rolling out to all US Tesla owners with FSD option & “advanced download” selected in vehicle software settings — Elon Musk (@elonmusk) September 26, 2019

نشرها الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك Elon Musk، فإن أولئك الذين دفعوا ثمن خيار القيادة الذاتية الكاملة على سيارتهم في أعلى في قائمة الأولويات، مع إصدار أوسع يأتي في حوالي أسبوع يحتوي على تحسينات طفيفة.

وتقول تيسلا: إن هذا هو أكبر تحديث لبرامجها على الإطلاق حتى هذه اللحظة، ويسلط الضوء على جميع التحسينات باعتبارها ميزة أساسية لشراء واحدة من سيارات الشركة.

ويتضمن الإصدار 10.0 من البرنامج الكثير من خيارات الترفيه الجديدة لسائقي تيسلا، حيث يتوفر الآن سبوتيفاي بريميوم؛ ونيتفليكس؛ ويوتيوب؛ وهولو (بما في ذلك مع البث التلفزيوني المباشر).

ولا يمكن عرض خدمات الفيديو إلا عند إيقاف السيارة، لكن دمج سبوتيفاي كان طلبًا كبيرًا بين عملاء تيسلا، كما تقول الشركة، ومن الواضح أن هذه الخدمة تعمل طوال الوقت.

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وبإمكان الأشخاص الذين يبثون موسيقاهم عبر البلوتوث عرض صور الألبوم على شاشة السيارة، وتشمل الميزات الجديدة الأخرى كاريوكي (Caraoke)، والتي تتيح لك الغناء مع أصدقائك في الرحلة أو بنفسك.

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وتأتي ميزة (Caraoke) مع مكتبة ضخمة من الموسيقى وكلمات الأغاني، إلى جانب دعم لغات متعددة، حيث تعرض كلمات الأغاني بالتزامن مع الأغنية على شاشة السيارة، كما تم إضافة المستوى الأول من لعبة (Cuphead) إلى منصة (Tesla Arcade).

أما بالنسبة إلى وظائف القيادة والمركبة، فقد أعادت تيسلا تسمية ميزة استدعاء السيارة بدون سائق إلى الاستدعاء الذكي (Smart Summon)، مع إضافة وظائف جديدة.

ويتيح نظام الاستدعاء الذكي – الحصري لعملاء القيادة الذاتية الكاملة والطيار الآلي المحسن – لسيارة تيسلا الخروج من مكان ركن السيارة والتنقل حول العقبات للوصول إلى مالكها، لكن يجب أن تكون السيارة في مرمى بصر مالكها حتى تعمل ميزة (Smart Summon).

ويجري الآن تخزين تسجيلات الفيديو الملتقطة عندما تكون السيارة في وضع الحماية الذاتية في مجلد منفصل عن محتوى الكاميرا الآخر.

كما أن هناك وضعًا جديدًا يسمى (Joe Mode)، يهدف إلى تجنب إيقاظ الركاب النائمين أثناء الرحلة عن طريق تقليل حجم بعض التنبيهات الخاصة بالسيارة.

ويمكن لتطبيق تيسلا المحمول القيام ببعض الأشياء، مثل فتح باب المرآب وإغلاقه، والتحكم في السيارة عن بعد، مثل فتح النوافذ وإغلاقها.