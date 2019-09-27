الموجز
كشفت شركة نيسان مؤخراً عن نموذجها الجديد من سيارة Patrol التي يعشقها الملايين حول العالم، ويطلقون عليها اسم "ملكة الصحراء".
وجاءت Patrol الجديدة بهيكل ضخم وأنيق، مزود بشبك أمامي عريض يحمل هوية V-motion التي باتت علامة تميز سيارات نيسان الجديدة، وزودت بمصابيح LED وفتحات هوائية كبيرة.
ودعمت السيارة بقمرة واسعة مزودة بمقاعد جلدية مريحة، وواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشة تعمل باللمس بمقاس 8 بوصات، متصلة بنظام ملتيميديا متطور يعمل مع الأجهزة والهواتف الذكية عبر Android Auto وApple CarPlay، أسفلها شاشة أخرى بمقاس 7 بوصات للتحكم بخصائص وإعدادات السيارة.
وقامت نيسان بتعديل أنظمة تبريد الهواء وتوزيعه في المقصورة، وزودتها بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وكاميرات أمامية وخلفية، وحساسات لقياس المسافات.
وستطرح Patrol الجديدة بنوعين من المحركات: محرك بـ 6 أسطوانات وسعة 4 لترات وعزم 275 حصانا، ومحرك بـ 8 أسطوانات وسعة 5.6 لتر وعزم 400 حصان.
كانت هذه تفاصيل خبر لعشاق «ملكة الصحراء» .. تعرف على مميزات نيسان Patrol الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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