شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. روبوت مقاتل عملاق يزن 12 طنًا يتم عرضه بـ50 ألف دولار للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبيع شركة MegaBots الروبوت الضخم الذى يبلغ طوله 16 قدمًا على ebay، وذلك بسعر 50 ألف دولار، بعد تقديم طلب للإفلاس، حيث لم تتمكن الشركة من سداد قرضها.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، "تم تصميم MegaBots في الأصل كمشروع لإنشاء رابطة روبوتات قتالية.

ويتميز الروبوت العملاق بطول 16 قدما ووزن 12 طنًا، ولديه محركات 430 حصان، حيث يجلس المشغل البشري والنقيب المشارك داخل رأس الروبوت المتحرك، ويتحكمان في تحركاته وينشطان أسلحته العديدة المرفقة.



الروبوت العملاق

ويتم تشغيل الروبوت بواسطة محرك كورفيت وبرمجياته هي قاعدة كود جافا مفتوحة المصدر IHMC، وهو مختبر الروبوتات غير الربحية في ولاية فلوريدا.

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وأخذ المبدعون قرضًا لبناء Prime Eagle ولسوء الحظ لم يتمكنوا من سداد مدفوعات الفائدة وتعثروا، لذلك يعرضوه للجمهور بسعر 50 ألف دولار.

وبدأت المزايدة في مستوى دولار، ولكن في غضون ساعات قليلة ارتفعت إلى أكثر من 50000 دولار، وتم تجهيز هذه الآلة القتالية بأسلحة تعمل بكامل طاقتها، وملفات CAD وحاوية شحن مليئة بالأجزاء، ويمكن أن تصل قيمتها إلى حوالي 51000 دولار.