شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تنشئ منصة إطلاق متنقلة ثانية.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت وكالة ناسا عقدًا لمنصة إطلاق متنقلة ثانية يتم بناؤها في مركز كينيدي للفضاء، على الرغم من أنها كانت قد أعلنت أنه لن يتم إنشاء قاذفة متنقلة ثانية لأنه لا توجد أموال لبنائها في ميزانية 2019.

ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، أعلنت ناسا أنها ستقوم بتصميم وبناء قاذفة متنقلة ثانية ، تعرف باسم Mobile Launcher 2 أو ML2، حيث سيؤدي وجود قاذفة ثانية إلى تقليص الوقت بين نسختين من نظام إطلاق الفضاء (SLS) التابع لوكالة ناسا، وهو أقوى صاروخ صنعته الوكالة على الإطلاق.

ومن المتوقع أن تكمل تصميم وبناء واختبار وتشغيل القاذفة في غضون 44 شهرًا، بدءًا من 1 يوليو، وبدونه كانت ستطلق صاروخ SLS Block 1، ثم تعدل النظام الأساسي لاستيعاب SLS Block 1B الأطول قبل إطلاق المجموعة الثانية.

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وكان قد نص تقرير استشاري لعام 2017 أن بناء منصة إطلاق متنقلة ثانية سيوفر ما يقدر بنحو 33 شهرًا بين الإطلاقات، ويمنع مشاكل السلامة الناشئة عن التدهور في عدد ومهارات كل من قوة العمل وإطلاق الأرض.

سيتم استخدام ML2 لتجميع ومعالجة وإطلاق كلاً من SLS Block 1B والمركبة الفضائية Orion للقيام بمهام في إطار نهج استكشاف القمر إلى المريخ التابع لناسا.