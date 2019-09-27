شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح نظام التشغيل Chrome OS 77.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جوجل عن إصدار Chrome OS 77 لأجهزة Chromebook هذا الأسبوع، حيث ينصب تركيز هذا التحديث على مساعد جوجل.

وبحسب موقع TOI الهندى، تقوم الشركة بتوفير تطبيق "مساعدها الذكى" على المزيد من الأجهزة، إذ يمكن لمستخدمي المساعد استخدام صوتهم لفتح مستند جديد بسرعة وتشغيل الموسيقى على مكبرات الصوت الذكية الخاصة بهم وتعيين تذكيرات.

ويعمل مساعد جوجل جيدًا على أجهزة Chromebook، ومع ذلك فهو لا يندمج بالكامل مع تطبيقات اندرويد، من المعتقد أن تعمل جوجل على تحسين ذلك في التحديثات المستقبلية، خاصةً مع التكامل المتزايد ودعم تطبيقات Linux في نظام التشغيل Chrome OS، وسيتم نشر Chrome OS 77 على Chromebook خلال الأسبوعين المقبلين.

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