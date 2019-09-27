شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يخضع للرقابة على مقاطع الفيديو التي تنتقد الحكومة الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت خدمة الفيديو الشهيرة "تيك توك" بعض القواعد الجديدة لمستخدميها، حيث أصبحت الآن تخضع مقاطع الفيديو التي تنتقد الحكومة الصينية للرقابة.

ونقلاً عن موقع "انجادجيت" الأمريكي، فبعض المحتويات التى تشير لموضوعات مثل مذبحة ميدان تيانان فى 1989، وغيرها من الأمور أصبحت تصنف على أنها مواضيع غير مقبولة، حيث حاولت الشركة مراقبة مستخدميها من خلال جعل المواضيع الصينية مقبولة، فعلى سبيل المثال تسرد مجموعة من الإرشادات قادة عالميين محددين لا يمكن لمستخدمي تيك توك ذكرهم.

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وفي معظم الحالات يكون الإجراء الذي يقوم به تيك توك ضد المستخدمين الذين ينشئون مقطع فيديو حول موضوع محظور هو منع تنزيل المنشور، فبعض المنشورات مثل تلك المتعلقة بموضوعات مثل Falun Gong يمكن أن تؤدي إلى حظر.

وبالإضافة إلى ذلك، تم سحب لعبة الرعب التايوانية الصنع من شركة Steam بعد أن اكتشف اللاعبون صورة داخل اللعبة تشير إلى الرئيس الصيني شي جين بينج.