شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وزارة العدل الأمريكية تضع قواعد جديدة لاستخدام مواقع الأنساب لحل الجرائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لسنوات طويلة ماضية استخدم المحققون فى الولايات المتحدة المواقع الإلكترونية لعلم الأنساب فى الولايات المتحدة لحل سلسلة من الأمراض مثل الإصابة بالبرد في السنوات الأخيرة، لكن الولايات المتحدة لم يكن لديها موقف حازم بشأن كيفية استخدام هذه المواقع بشكل جدى.

ونقلاً عن موقع "انجادجيت" العلمي، وضعت وزارة العدل قواعد مؤقتة تحدد كيف يمكن استخدام علم الأنساب الوراثي الشرعي، من أجل معالجة جرائم العنف التي لم يتم حلها بعد، وسيتم التعامل مع ملفات تعريف الأنساب ومعلومات الحساب على أنها سرية.

Advertisements

وستدخل السياسة المؤقتة حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر في حين أن السياسة النهائية ستنتهي في عام 2020، حيث تريد وزارة العدل من تطبيق القانون تجنب استخدام مواقع الأنساب قدر الإمكان، وقد لا تخفف مخاوف الخصوصية تمامًا، ولكنها قد تمنع إساءة الاستخدام الواضحة للبيانات الوراثية الحساسة.