جوجل تجلب مساعدها الرقمي إلى منصة الألعاب إكس بوكس ون

أعلنت شركتا جوجل ومايكروسوفت اليوم الخميس عن دعم المساعد الرقمي (جوجل أسيستنت) Google Assistant في منصة الألعاب (إكس بوكس ون) Xbox One، وذلك بغية تسهيل أداء العديد من المهام دون الانقطاع عن اللعب.

وقالت جوجل في منشور على مدونتها: “عندما تكون في مكان تلعب لعبة فيديو، فإن تعدد المهام يصبح صعبًا. فقد يفوتك تسجيل لحظة ماتعة في اللعبة للمشاركة مع الأصدقاء، أو أن تنسى خفض الصوت في وقت متأخر من الليل”.

ولمساعدة المستخدمين في التغلب على مثل هذه المشكلات، قالت جوجل: إن مساعدها الرقمي (أسيستنت) أصبح اعتبارًا من اليوم متاحًا تجريبيًا على منصة (إكس بوكس ون) ليوفر للاعبين إمكانية التحكم بتجربة اللعب عن طريق الأوامر الصوتية فقط، سواء على مكبر صوت أو شاشة ذكية تدعم المساعد الرقمي، أو حتى أي هاتف أندرويد.

وأوضحت الشركة أنه يمكن للمستخدم أن يطلب من (جوجل أسيستنت) تشغيل لعبة حتى وإن كانت منصة (إكس بوكس ون) مطفأة، لتشتغل المنصة تلقائيًا على تلك اللعبة ليلعب المستخدم مباشرةً، كما يمكن للمستخدمين البحث عن الألعاب صوتيًا.

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ويوفر (جوجل أسيستنت) للاعبين إمكانية أخذ لقطة للشاشة أو تسجيل فيديو أثناء اللعب. كما يمكن له تشغيل التطبيقات الأخرى على المنصة، مثل نتفليكس أو غيره.

ونبهت جوجل إلى أن الدعم التجريبي لمساعدها الرقمي على منصة الألعاب من مايكروسوفت سوف يكون متاحًا الآن للغة الإنجليزية فقط على أي جهاز مدعوم، وتأمل الشركة في دعم لغات جديدة خلال فصل الخريف الحالي، وذلك مع إطلاق النسخة النهائية والمستقرة من الخدمة.

ويمكن الاطلاع على كافة الأوامر التي يمكن لمساعد جوجل الرقمي تنفيذها من خلال المنشور الذي نشره فريق منصة (إكس بوكس ون) على المدونة الخاصة بها.