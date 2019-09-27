Mate 30 Pro يملك أفضل كاميرا خلفية حسب مؤشر DxOMark

حقق هاتف هواوي الأحدث (ميت 30 برو) Mate 30 Pro المركز الأول في مؤشر DxOMark متفوقًا على أفضل هواتف سامسونج (جالاكسي نوت 10 بلس) بأربع نقاط في المجموع الكلي.

وبحسب مؤشر DxOMark – الذي يُعد الأشهر في اختبار جودة الصور في الكاميرات الرقمية، والهواتف الذكية، فإن هاتف (ميت 30 برو) حقق مجموع 131 في الصور الثابتة، وهو الأعلى على الإطلاق.

وتخضع الهواتف التي يختبرها موقع DxOMark للعديد من الاختبارات قبل إضافته إلى المؤشر، بما في ذلك اختبار الكاميرات الأمامية، والخلفية، والصور الثابتة، والفيديو، بالإضافة إلى اختبار أشياء أخرى، مثل التصوير العريض، والمزايا الخاصة التي توفرها الكاميرا.

وفي اختبارات الكاميرات الخلفية، حقق الهاتف مجموع 121 على مؤشر DxOMark، متفوقًا على هاتف (جالاكسي نوت 10 بلس 5جي) الذي يبلغ مجموعه 117، وهواتف أخرى من هواوي نفسها، وسامسونج، إذ يأتي ثالثًا في الترتيب هاتف (بي30 برو) من هواوي الذي يبلغ مجموعه 116، ثم هاتف (جالاكسي إس10 5جي) بمجموع 116 أيضًا، وخامسًا هاتف (هونور 20 برو) بمجموع 113.

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يُذكر أن هاتف (ميت 30 برو) لم يحقق النجاح ذاته في اختبارات الكاميرا الأمامية، إذ إنه في المركز الخامس خلف هواتف من سامسونج وأسوس، إذ حقق الهاتف مجموع 93 مقارنة بهاتف (جالاكسي نوت 10 بلس 5جي) من سامسونج الذي يحتل المركز الأول مع مجموع 99.

يُشار إلى أن (ميت 30 برو) يملك أربع كاميرات خلفية، الأولى بدقة 40 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.6 ومثبت صورة بصري OIS، والثانية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 لتصوير العمق مع مثبت صورة بصري ومعدل تقريب بصري بمعدل 3X، أما الكاميرا الثالثة، فهي بدقة 40 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 للتصوير العريض، والرابعة هي مستشعر للتصوير الثلاثي الأبعاد 3D ToF.

وتمتاز كاميرات الهاتف بأنها تأتي بالتعاون مع شركة (لايكا) Leica الألمانية، وهي تأتي مع ضوء فلاش ثنائي. كما تمتاز الكاميرات الخلفية بإمكانية التصوير فائق البطء بمعدل 7680 إطارًا في الثانية بدقة 720 بكسل، وبمعدل 960 إطارًا في الثانية بدقة 1080 بكسل.

ويملك الهاتف كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، إلى جانب كاميرا للتصوير الثلاثي الأبعاد 3D ToF، وهي قادرة على التصوير بتقنية HDR، وبمعدل 30 إطارًا في الثانية بدقة 1080 بكسل.