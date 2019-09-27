شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن عن إصدار Android 10 Go.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جوجل عن إصدار

Android 10 Go

، وهو إصدار جديد من نظام التشغيل مصمم للهواتف الذكية ذات المواصفات المنخفضة، والذى يضم العديد من الميزات والتحسينات الجديدة المهمة، حيث ذكرت جوجل أنها جعلت التبديل بين التطبيقات أسرع من أي وقت مضى وأكثر كفاءة في الذاكرة، والأهم من ذلك تم تقوية سرعة أداء النظام

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وطبقًا لجوجل، ستكون التطبيقات الآن 10% أسرع مما كانت عليه في الإصدار السابق من Android Go، كما تمت إضافة بعض التحسينات المتعلقة بالأمان أيضًا مثل تقنية تسمى Adiantum، والتي تم تصميمها خصيصًا للعمل بكفاءة دون الحاجة إلى أجهزة متخصصة، إذ أنه مع Adiantum يتمتع جميع مستخدمي إصدار Android Go بنفس مستوى أمان البيانات الذي يتمتع به أي جهاز أندرويد دون إبطاء الهواتف.

كما كشفت جوجل أيضًا عن تحسن العديد من التطبيقات المصممة لإصدارAndroid Go، فيما تلقى Google Go العديد من التحديثات التي أضافت ميزة قراءة مهارة مدعومة من AI وLens، كما تم تحسين تطبيق YouTube Go ليعمل بشكل أفضل، لذلك يجب أن يواجه المستخدمين ذاكرة أقل أثناء بث مقاطع الفيديو.

ويعمل Android Go الآن على أكثر من 1600 جهاز من أكثر من 500 مصنع، وتتوفر هذه الهواتف في أكثر من 180 دولة بما في ذلك الهند وجنوب إفريقيا والبرازيل والولايات المتحدة، وسيتم طرح إصدار Android 10 Go في وقت لاحق من هذا الخريف.