شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل صورة لمركبة هزاع المنصورى الفضائية تلتقطها رائدة من المحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق كل من رائد الفضاء ناسا جيسيكا مائير، ورائد الفضاء الروسي أوليج سكريبوشكا مع أول رائد فضاء إماراتى هزاع علي المنصوري من محطة بايكونور في كازاخستان، فى طريقهم للانضمام إلى طاقم مكون من ستة أفراد يعيشون ويعملون على متن المحطة الفضائية الدولية، بما في ذلك زميلته الرائدة جيسيكا فى تدريب رواد الفضاء كريستينا كوخ.



صورة محطة الفضاء الدولية للمركبة

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ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، التقطت كوخ من محطة الفضاء صورة للمركبة من المحطة الدولية، وكتبت في تغريدة مشاركة الصورة "هكذا يبدو الأمر من محطة الفضاء الدولية .. عندما تحقق أفضل صديقة لك حلمها مدى الحياة في الذهاب إلى الفضاء"، مضيفة "لا يمكننا الانتظار لنرحب بك على متن طاقم Soyuz 61".

وسيبقى الرواد على متن المحطة الفضائية حتى فبراير، فيما عدا المنصورى الذى سيعود إلى الأرض في غضون أسبوع واحد.