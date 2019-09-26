كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Astro Kit”..مجموعة جديدة تجمع بين الحرف اليدوية والإلكترونيات للأطفال

متابعة-سنيار: قامت “Elkei Education” بإنشاء مجموعة جديدة تجمع بين الحرف اليدوية والإلكترونيات للأطفال، أطلقت عليها “Astro Kit”.

توفر “Astro Kit” أنشطة تعليمية لأساسيات الإلكترونيات مع مجموعة من الأدوات الرائعة التي تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 12 عاما.

Advertisements

تشتمل المجموعة على ثلاث طبقات من اللباد المطبوع، وخيط موصل، ولوحة دوائر إضافية، وبطارية وجميع المواد الحرفية التي تحتاجها لإنشاء لعبة ممتعة ومضيئة.

وقال مطورو المجموعة: “نحن نصنع مجموعات الإلكترونيات التي تمنح الفتيات الصغيرات الثقة في التكنولوجيا من خلال وضع أسس الدوائر، وهي طريقة رائعة لإظهار كيفية التعامل مع الدوائر، وكيفية استكشاف الأخطاء وإصلاحها وإمكانيات ما يمكنك إنشاؤه في نشاط موجه، ويستهدف هذا النشاط الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 12 عاما. ”

“Astro Kit” متاح للدعم على Kickstarter، ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم خلال شهر أبريل عام 2020.