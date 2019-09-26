كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كاميرا “Huawei Mate 30″..أفضل كاميرا في السوق وفقاً لـ”DxOMark”

متابعة-سنيار: تم اختيار كاميرا “Huawei Mate 30” كأفضل كاميرا للهواتف الذكية في السوق، وفقًا لخبراء شركة “DxOMark” للتصوير الفوتوغرافي.

يقول خبراء “DxOMark” إن هذا الهاتف قادر على التقاط الضوء بطريقة مختلفة جذريا، إذ ينحرف الحساس لألوان RYYB عن مرشح “RGBG Bayer” التقليدي باستبدال وحدات البيكسل الخضراء، بوحدات بيكسل صفراء فائقة الجودة، ما يرفع معدل إيزو إلى قيمة قصوى تبلغ 409600.

توفر الكاميرا المقربة تقريبا 3x – أقل من تقريب P30 Pro 5x – لكنها في الواقع تعمل بشكل أفضل في معظم السيناريوهات، وتتحرك فقط عندما تضغط للوصول بالتكبير إلى حدوده.

تعد لقطات وضع “Bokeh” أيضا جيدة جدا، كما أن الكاميرا ذات الزاوية العريضة ممتازة، حيث يستخدم جهاز “Mate 30 Pro” مستشعرا بدقة 40 ميجابكسل لكل من الكاميرا الرئيسية وزاوية العرض العريضة، على الرغم من أن مجال الرؤية الخاص به أضيق قليلاً من مثيله في معظم الهواتف المنافسة.

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لا يتمتع جهاز “Mate 30 Pro” بنفس الجودة عندما يتعلق الأمر بتسجيل الفيديو، لكنه لا يزال من بين أفضل الهواتف الذكية، حيث يتخلف قليلا عن Galaxy Note 10+ 5G.

ويمكن أن تستخدم كاميرا الصور الشخصية بعض التحسينا ، على الرغم من أنها لا تزال في المراكز الخمسة الأولى وفقا لـ “DxOMark”.

كل هذا كان كافيا لقيام “DxOMark” بمنح كاميرا Mate 30 Pro درجة إجمالية قدرها 121، أعلى بكثير من المنافسة (Galaxy Note 10+ 5G في المرتبة الثانية برصيد 117).

تعتبر DxOMark “معيار الصناعة” لتقييم جودة صورة الهواتف الذكية والكاميرات، ويتم هذا التقييم من خلال بروتوكول الاختبار المكثف الخاص بـ “DxOMark” والذي يجمع بين القياسات المختبرية الموضوعية والتحليل الذي يتضمن مئات الصور لكل هاتف ذكي في ظروف مختلفة، ورغم أن جودة الصورة هي موضوع شخصي، كما يعتمد التصوير الفوتوغرافي للصور على متغيرات المشهد المراد التقاطها، إلا أن نقاط “DxOMark” هي محاولة لتبسيط وتقريب المستهلكين من احصائيات مهمة لمعرفة افضل الكاميرات الموجودة في الهواتف الذكية.