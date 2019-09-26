كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| فيسبوك تعلن أن نظارتها “Oculus Quest” ستأتي بتقنية تتبع حركة اليد

متابعة-سنيار: خلال حدث فيسبوك “Oculus Connect 6″، الذي عُقِد يوم الأربعاء في سان خوسيه، أخبر مارك زوكربيرج حشد المطورين أن الشركة ستطلق في بداية العام المقبل تقنية جديدة لتتبع اليد، ومن تم فإن نظارة Oculus Quest ستتيح للمستخدمين خلال 2020 التحكم والتفاعل في الواقع الإفتراضي بحركة اليد فقط.

ومن المقرر أن تبدأ شركة الفيس بوك في تجربة الميزة الجديدة في نظارة Oculus Quest كجزء من SDK في بداية عام 2020، حيث يبدأ المطورين في دمج نظام تتبع حركة اليد في برمجيات الألعاب.

وتعد ميزة تتبع حركة اليد واحدة من المميزات التي حصلت عليها الفيس بوك بعد إستحواذ الشركة على Reality Labs التي عملت في السابق على وضع النواة لتطوير هذه التقنية منذ البداية، على أن تعتمد هذه التقنية على العمل من خلال كاميرات Quest بشكل رئيسي، مع نظام رؤية مخصص يعمل على رسم حركة اليد والأصابع في تقنية الواقع الإفتراضي.

وقال زوكربيرج بأن الناس قد اشتروا ما يزيد عن 100 مليون دولار من المحتوى من متجر Oculus.

وخلال الحدث تم الكشف عن التحديث الرئيسي القادم لنظارة أوكولوس كويست “أوكولوس لينك” (oculus link)، وهو عبارة عن حل برمجي يتيح لنظارة كويست عرض ألعاب نظارة أكولوس ريفت من الحاسوب الشخصي.

وأوكولوس ريفت نظارة متقدمة للواقع الافتراضي، تتطلب ربطها بالحاسوب الشخصي، حيث تعتمد على قوة معالجة الحاسوب للعب ألعاب الواقع الافتراضي القوية.

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وحسب الشركة، فإن مستخدمي نظارة كويست سيحتاجون إلى وصلة “يو إس بي-سي” لعرض ألعاب ريفت التي يتولى معالجتها حاسوب شخصي مؤهل لألعاب الواقع الافتراضي. وسيتم طرح هذه الميزة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، مما سيوسع مكتبة ألعاب كويست لما هو أكثر من التطبيقات والألعاب التي يدعمها متجر تطبيقات النظارة.

وأضاف “هذا سيعمل مع معظم كابلات USB-C الموجودة”، قبل الإصرار على أن كابل Oculus Link الذي يحمل علامة Facebook سيكون أفضل.

وتستخدم تقنية تتبع اليدين ذكاء اصطناعيا معقدا لمساعدة الحاسوب (مثل نظام واقع افتراضي أو معزز) بتمييز شكل اليدين وأصابع المستخدم، وتحويل الإيماءات إلى أوامر إدخال، فتلويح اليد مثلا يمينا أو يسارا قد يقلب صفحة، والإشارة بالإصبع إلى جسم معين قد يؤدي إلى اختياره في الواقع الافتراضي.