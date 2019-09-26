تكنولوجيا: سامسونج تعمل على جهاز Galaxy Note بسعر معقول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبحت مجموعة هواتف Galaxy Note من سامسونج أكبر من المعتاد هذا العام مع إطلاق كل من Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، ولكن يبدو أن الشركة الكورية تعمل على إضافة عضو جديد في وقت ما في المستقبل.

فوفقًا لموقع SamMobile، تم رصد هاتف قادم من سامسونج يحمل الاسم الرمزي SM-N770F، والذي يبدو مألوفًا نوعًا ما إذا قمنا بالنظر إلى النظام الذي تتبعه الشركة في تسمية الهواتف.

وعلى ما يبدو، فإن حرف الـ N الموجود بهذا الاسم الرمزي يشير إلى أن هذا الجهاز ينتمي إلى مجموعة Galaxy Note، إلا أن جميع هواتف Galaxy Note الرئيسية تأتي بالأسماء الرمزية N9xx.

وإذا عدنا إلى عام 2014، فقد تم إطلاق هاتف Galaxy Note 3 Neo والذي كان يأتي بالاسم الرمزي N7xx أو SM-N750. لذا، فمن المحتمل أن يكون SM-N770 خليفة هذا الجهاز ولكن ليس بشكل مباشر.

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وقد كان هذا الجهاز من ضمن الأجهزة منخفضة التكلفة التي أطلقتها الشركة، لذا فمن المتوقع أن يأتي هذا الجهاز الجديد أيضًا بسعر معقول وأقل بكثير من Galaxy Note10. كما انه من المرجح أن يضم الهاتف قلم S Pen، وهذا بالنظر إلى انه ينتمي إلى مجموعة Galaxy Note.

وفي الوقت الحالي، تعتبر المعلومات الوحيدة الثابتة هي أن هاتف SM-N770 الجديد سيأتي مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت.

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