تكنولوجيا: أمازون تقدم Echo Studio الجديدة بسعر 200 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة أمازون عن نسخة محدثة أخرى من السماعات الذكية الخاصة بها Echo في مؤتمرها الصحفي في مدينة سياتل بولاية واشنطن. وعلى عكس طرازات Echo السابقة، يركز هذا الطراز الجديد Echo Studio على جودة الصوت، فهو يهدف إلى تقديم صوت ثلاثي الأبعاد غامر بمساعدة Dolby Atmos، وهذا من شأنه أن يجعله يتنافس بشدة مع المنافسين مثل Sonos.

وتحتفظ سماعة Echo Studio بنفس المظهر الرائع المغطى بالقماش الذي رأيناه مع بعض الطرازات القديمة، فهي لا تختلف كثيرًا عن Echo Plus من العام الماضي من ناحية التصميم. ومع ذلك، فإن الاختلاف الوحيد بينهما هو الشق العريض الموجود بمنتصف السماعة.

ومن الداخل، تقول أمازون إنها تحتوي على ثلاثة مكبرات صوتية مثبتة في اليسار واليمين وأعلى السماعة لإنشاء صوت ضخم، هذا وبالإضافة إلى مكبر صوت منفصل ومحرك باس بحجم 5.25 بوصة لمستويات الصوت المنخفضة. وفي الوقت نفسه، هناك مجموعة من الميكروفونات المثبتة داخل Echo Studio والتي تهدف إلى المساعدة في معايرة أداء الصوت استنادًا إلى البيئة المحيطة بالسماعة.

Advertisements

تتوفر سماعة Echo Studio مقابل 199 دولار أمريكي، مما يجعلها أرخص من HomePod من أبل بـ 100 دولارات.

المصدر

اعلان

