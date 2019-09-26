كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة أمازون خلال مؤتمرها الصحفي الخاص بالأجهزة عن ميزة الحذف التلقائي الجديدة لمساعدها الذكي أليكسا والتي ستقوم بمسح التسجيلات تلقائيًا بعد 3 أو 18 شهرًا، وسيتمكن المستخدمون من إدارة تفضيلاتهم في مركز خصوصية أمازون.
وتتشابه هذه الميزة مع ميزة قدمتها شركة جوجل أيضًا هذا الصيف، حيث سمحت جوجل للمستخدمين حذف سجل المواقع تلقائيًا مع خيار مسح تلك البيانات كل 3 أو 18 شهرًا.
تضيف أمازون أيضًا القدرة على طرح السؤال: “أليكسا، أخبريني بما سمعتِ؟”. وفي وقت لاحق من هذا العام، سيُسمح للمستخدمين أيضًا طرح السؤال “أليكسا، لماذا فعلتِ ذلك؟”. وتعتبر هذه التغييرات جزءًا من جهود أمازون المستمرة لإعطاء المستخدمين المزيد من التحكم في بياناتهم وخصوصيتهم.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أمازون تضيف وظيفة الحذف التلقائي لأليكسا في أعقاب المخاوف المتعلقة بالخصوصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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