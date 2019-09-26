تكنولوجيا: أمازون تضيف Echo Show 8 إلى مجموعة شاشتها الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة أمازون على توسيع مجموعة Echo Show الخاصة بها. فابتداءً من اليوم، سيتمكن المستهلكين في الولايات المتحدة من طلب إصدار جديد بحجم 8 بوصة من هذه السماعة الذكية المزودة بشاشة.

وبهذا، فقد أنضم هذا الإصدار البالغ سعره 129.99 دولارًا إلى إصدار Echo Show 5 (89.99 دولارًا) وإصدار Echo Show 2 (229.99 دولارًا)، مما يتيح لك إمكانية الاختيار بين شاشة 5.5 بوصة أو 8 بوصة أو 10 بوصة.

جدير بالذكر أن Echo Show 8 تجمع بين أفضل الشاشات الذكية السابقة من أمازون، فهي تتميز بنفس الشاشة وقدرات الصوت الخاصة بـ Echo Show، وكذلك مصراع الكاميرا والشكل الخاص بـ Echo Show 5.

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ولقد صرحت أمازون بأن المستخدمون سيتمكنون من مشاهدة برامج Food Network التلفزيونية على هذا الجهاز، كما هناك ميزة جديدة ورائعة، وهي إمكانية مطالبة أليكسا بحفظ وصفات الطعام إذا كنت ترغب في ذلك.

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