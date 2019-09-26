الإعلان رسميًا عن الهاتف OnePlus 7T مع شاشة متقدمة، وثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مسلسل طويل من التسريبات والإعلانات التشويقية، قامت شركة OnePlus أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف OnePlus 7T والذي حصل على تحسينات كبيرة على مستوى الكاميرا والشاشة، وعلى مستوى الشحن أيضًا نظرًا إلى أنه يدعم الشحن السلكي السريع بقوة 30W.

الهاتف OnePlus 7T الجديد جاء مع ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل، في حين تمتاز الكاميرا الثانية المقربة بدقة 12 ميغابكسل علمًا أن هذه الكاميرا توفر تقريب بصري يبلغ مرتين ولكنها تفتقر إلى تقنية تثبيت الصورة OIS.

أما بخصوص الكاميرا الثالثة الواسعة الزاوية، فهي تمتاز بدقة 16 ميغابكسل وبزاوية مشاهدة تبلغ 117 درجة. وكما يمكنك أن تتوقع، فقد قامت شركة OnePlus بتعزيز وضع Nightscape في الهاتف OnePlus 7T مع إضافة ميزتين جديدتين، الأولى تُدعى Macro Mode وهي تتيح لك إلتقاط الصور للعناصر من بعد 2.5cm فقط، والميزة الثانية تتيح لك تسجيل الفيديوهات البطيئة بدقة 720p وبمعدل 960 إطار في الثانية.

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الهاتف OnePlus 7T الجديد يضم كذلك شاشة Fluid AMOLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz وبقطع في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل. وعلى ذكر الشاشة، فهي تدعم محتوى +HDR10 وتوفر سطوع عالي يصل إلى 1000 شمعة.

الهاتف OnePlus 7T الجديد يأتي كذلك مع بطارية بسعة 3800mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W مما يسمح بشحن 70% من البطارية في غضون نصف ساعة. وبصرف النظر عن البطارية، فالهاتف OnePlus 7T الجديد يضم المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، و8GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية UFS 3.0.





قد يكون OnePlus 7T أول هاتف ذكي يتم شحنه بشكل مسبق مع نظام Android 10. وسيصل إلى الهند أولاً إبتداء من 28 سبتمبر. وعندما يتعلق الأمر بالسعر، فهو يبدأ من 535 دولار أمريكي لنسخة 128GB، ويصل إلى 563 دولار أمريكي لنسخة 256GB.