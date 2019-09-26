شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أجهزة الكمبيوتر أفضل من الأطباء فى تشخيص الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة حديثة أن أجهزة الكمبيوتر قد تكون أفضل من الأطباء في اكتشاف الأمراض باستخدام عمليات المسح، حسب تقرير لصحيفة «الصن» البريطانية.

ويشخص الذكاء الصناعي المرض بشكل صحيح في 87% من الحالات، أي 1% أكثر من قدرة الأطباء على تحديد أنواع الأمراض.

كما أنه يتفوّق على الأطباء في تحديد الأشخاص الأصحاء، إذ تصيب نتائج الكمبيوترات المتخصصة 93% من الحالات مقارنةً بـ91% لدى الأطباء.

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وحلل الخبراء نتائج 14 دراسة باستخدام التعلم العميق، وهو شكل من أشكال الذكاء الصناعي الذي يفحص الآلاف من عمليات المسح لتحديد أنماط المرض، ما يحسّن دقة عمليات التشخيص الطبي وسرعتها.

وقال كبير الباحثين في الدراسة، البروفيسور أليستر دنيستون، من جامعة برمنجهام البريطانية، إن التعلم العميق يمكن أن «يكتشف الأمراض التي تتراوح من السرطان إلى أمراض العيون بدقة مثل المهنيين الصحيين».

وتساءلت الدكتورة تيسا كوك، من جامعة بنسلفانيا، عما إذا كان يمكن مقارنة الذكاء الصناعي بالأطباء في المستشفيات حيث تكون البيانات «فوضوية وبعيدة المنال، وغير كاملة».

وأوضح ديفيد سبيجهلتر، خبير من جامعة كامبريدج: «يمكن للتعلم العميق أن يكون تقنية قوية ومثيرة للإعجاب، لكن ما الذي يضيفه بالفعل إلى الفحوص السريرية؟.