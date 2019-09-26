شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثلاثة ثقوب سوداء فى طريقها إلى التصادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما تتصادم المجرات، تتصادم أيضا الثقوب السوداء الهائلة الموجودة في وسط كل مجرة، وللمرة الأولى، لاحظ علماء الفلك تصادماً ثلاثياً لمجرات، وأرسلت 3 ثقوب سوداء في مسار تصادمي، وفقًا لدراسة حديثة.

ووقع التصادم الهائل على مسافة مليار سنة ضوئية من الأرض، ولرؤيته احتاج الفلكيون إلى استخدام التلسكوبات على الأرض وفي الفضاء، وفقا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.

والتقط تلسكوب «SLOAN DIGITAL SKY SURVEY» في ولاية نيو مكسيكو الأميركية التصادم على هيئة ضوء بصري، وساعدت المتابعة التي قام بها العلماء في وصف ما حدث بأنه «تصادم مجرّي».

ورصدت الوكالة الأمريكية للطيران والفضاء «ناسا» غازا وغبارا ناتجين عن التصادم، كما رصد ماسح الأشعة تحت الحمراء العريض النطاق التابع لـ«ناسا» ضوءا متوهجا للأشعة تحت الحمراء منبعثاً من التصادم، ورصد مرصد شاندرا الفضائي للأشعة السينية نقاط ضوء ساطعة في وسط كل مجرة.

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وتم نشر بحث حول التصادم الثلاثي النادر هذا الأسبوع في مجلة الفيزياء الفلكية.

وقد يبدو أن مثل هذا التصادم الهائل سيكون أكثر وضوحًا، لكن وجود ثلاثة ثقوب سوداء هائلة تلتهم المواد في وسط عملية اندماج مجرة عملاقة يولّد الكثير من الغاز والغبار ما يمكن أن يخفي الحدث عن التلسكوبات.

ورصد العلماء في الماضي تصادم زوج من الثقوب السوداء، ولكن ليس ثلاثة. وقالت شوبيتا ساتيابال إحدى المشاركات في الدراسة: «تصادم الثقوب السوداء المزدوجة والثلاثية أمر نادر للغاية. لكن هذه الحوادث هي في الواقع نتيجة طبيعية لعمليات الاندماج في المجرات، والتي نعتقد أنها طريقة نمو المجرات وتطورها».