ون بلس تعلن رسميًا عن OnePlus 7T

أعلنت شركة (ون بلس) OnePlus اليوم الخميس رسميًا عن هاتفها الذكي الأحدث (ون بلس 7تي) OnePlus 7T الذي يمتاز بالعديد من التحسينات على الكاميرا، والشاشة، بالإضافة إلى دعم تقنية الشحن السريع.

ويقدم هاتف (ون بلس 7تي) الجديد ثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابكسل للرئيسية التي تستخدم مستشعر (آي إم إكس 586) IMX586 من سوني، وهي تمتاز بفتحة عدستها الواسعة f/1.6، وذلك على غرار هاتف (ون بلس 7 برو) OnePlus 7 Pro.

أما الكاميرا الثانية في الهاتف، فهي بدقة 12 ميجابكسل لتصوير العمق مع تقريب بصري بمعدل 2X ولكن بدون مثبت صورة بصري، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 16 ميجابكسل للتصوير العريض بزاوية 117 درجة مثل هاتف (ون بلس 7 برو). ويمتاز الهاتف بأنه يدعم التسجيل البطيء بمعدل 960 إطارًا في الثانية عند دقة 720p.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع Fluid AMOLED بقياس 6.55 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9، وهي تمتاز بدعم تردد 90 هرتز، وهي ميزة مطلوبة للألعاب السريعة. وتأتي الشاشة مع نتوء على شركة قطرة، وفيها الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميجابكسل. ومن مزايا الشاشة أيضًا دعم تقنية HDR10+، وتوفر مستوى سطوع قدره 1000 شمعة.

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ويمتاز (ون بلس 7تي) أيضًا بأن يدعم تقنية الشحن السريع Warp Charge 30T التي هي أسرع بنسبة 23% مقارنة بتقنية 30W Warp Charge، ويمكن للتقنية شحن بطارية الهاتف البالغ سعتها 3,800 ميلي أمبير/ ساعة بنسبة 70% خلال نصف ساعة فقط. ومع ذلك، فإن الهاتف يفتقر إلى دعم تقنية الشحن اللاسلكي.

وداخليًا، يحتوي الجهاز على معالج (سنابدراجون 855 بلس) Snapdragon 855+ من كوالكوم، كما يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع (يو إف إس 3.0) UFS 3.0 بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

يُذكر أن الهاتف يأتي مع نظام التشغيل أندرويد 10 الأحدث، وسوف يُطرح أولًا في الهند اعتبارًا من 28 أيلول/ سبتمبر الجاري بسعر يعادل 535 دولارًا أمريكيًا لنسخة 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 560 دولارًا أمريكيًا لنسخة 256 جيجابايت.