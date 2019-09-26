أمازون تكشف عن تشكيلة جديدة من الأجهزة، وتشمل خاتم ذكي، ونظارات ذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة أمازون اليوم بإطلاق دفعة جديدة من أجهزة Amazon Echo Series المدعومة بالمساعد الرقمي Alexa. ومع ذلك، يبقى الجهاز الأهم في هذه التشكيلة الجديدة هو الخاتم الذكي Amazon Echo Loop، ويحتوي هذا الخاتم الذكي على ميكروفون مدمج ومكبر للصوت، وبطارية قادرة على العمل ليوم كامل.

يمكنك الوصول إلى المساعد الرقمي Alexa على هذا الخاتم الذكي عن طريق نقرة واحدة فقط. يمكنك إستخدام هذا الخاتم الذكي لإجراء المكالمات والتحكم في منزلك الذكي والقيام بكل شيء توفره مهارات Alexa المتزايدة بإستمرار. في الليل، يمكنك وضع الخاتم الذكي هذا على قاعدة ليتم شحنه.

تبلغ تكلفة نسخة Day 1 Edition من الخاتم الذكي Amazon Echo Loop نحو 130 دولار أمريكي، بينما توفر النسخة العادية 180 دولار أمريكي.

Amazon Echo Frames

وفي حالة إذا كنت غير مهتم بالخاتم الذكي Amazon Echo Loop، فبإمكان إختيار النظارات الذكية Amazon Echo Frames. لنكون واضحين، هذه النظارات لا تعمل على نحو مماثل لنظارات Google Glass، فليس هناك واقع معزز في هذه النظارات الأحدث من شركة أمازون. هذه النظارات الجديدة من شركة أمازون قادرة على إجراء المكالمات، وجدولة التنبيهات، وإضافة الأشياء إلى قائمة المهام، وما إلى ذلك من الأمور الأخرى.

وبفضل البطارية الكبيرة والحجم الكبير، فبإمكانك الإستماع للتدوينات الصوتية في الهواء الطلق. نسخة Day1 Edition تُكلف 180 دولار أمريكي، بينما تكلف النسخة العادية 250 دولار أمريكي.

Amazon Echo Buds

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قد تكون سماعات Amazon Echo Buds اللاسلكية هو الجهاز الأكثر عملية بين الثلاثة، ولكن ليس بنفس المستوى المستقبلي، فهذه السماعات اللاسلكية الجديدة مصممة من أخذ المساعد الرقمي Alexa بعين الإعتبار. هذه السماعات الجديدة تعد بتوفير خمس ساعات من الإستخدام علمًا أن علبة الشحن الواقية الخاصة بها تستطيع إطالة عمر بطارية السماعات إلى 20 ساعة مع العلم بأن 15 دقيقة فقط من الشحن على مستوى العلبة يعتبر كافيًا لمنحك ساعتين من الإستماع إلى الموسيقى.

تتمتع سماعات Amazon Echo Buds ببعض المهارات الصوتية الرهيبة، فهي تمتاز بمكبرات صوتية مزدوجة وثلاث ميكروفونات مع تقنية إلغاء الضوضاء من شركة Bose. يمكنك أن تطلب من Amazon Echo Buds تشغيل كل شيء بدءًا من الكتب الصوتية المسموعة وصولاً إلى تشغيل الأغاني من Apple Music.

أمازون لم تجعل أجهزتها منغلقة عن خدمات الطرف الثالث، فهي توفر للمستخدمين إمكانية إستدعاء Google Assistant أو Siri إذا كانوا يفضلون ذلك. وتبلغ تكلفة Amazon Echo Buds ما يُعادل 130 دولار أمريكي وسيتم إصدارها في اليوم 30 أكتوبر.

Amazon Echo Show 8

Amazon Echo Show 8 عبارة عن شاشة ذكية بحجم 8 إنش تتيح لك عرض المخطط اليومي، وإظهار من هو على الباب عن طريق كاميرا Ring، وحتى تشغيل البرامج التلفزيونية والأفلام. للإستماع إلى الموسيقى، هناك إثنين من مكبرات الصوت بحجم 2 إنش مع العلم بأن كل مكبر يمتاز بقوة 10W.

بالإضافة إلى الخدمات الموسيقية الأخرى، يدعم جهاز Amazon Echo Show 8 الجديد أيضًا خدمة Amazon Music HD الجديدة. هذه الشاشة الذكية ستكلف 200 دولار أمريكي، وسيتم إصدارها في اليوم السابع من شهر نوفمبر المقبل.

Amazon Echo Flex

أخيرًا، هناك Amazon Echo Flex، وهو عبارة عن مكبر ذكي للصوت يتنكر كشاحن. هذا مصمم للمساحات الضيقة حيث لا يوجد مكان لوضع مكبر الصوت، ما عليك سوى توصيله وسيبقى على الحائط.

هو يملك أيضًا منفذ USB في الأسفل، والذي يمكنك إستخدامه لشحن هاتفك بقوة 7.5W. بدلاً من ذلك، يمكنك توصيل الملحقات.